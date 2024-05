Highland Games auf der Kempener Burg Highland Games bringen schottisches Flair nach Kempen

„Hinter diesen Sportarten verbergen sich geschichtliche Hintergründe. Mit diesen Übungen wurden einst Fähigkeiten für die Schlachten trainiert“, ist die Stimme von Moderator Markus Lunau – vielen besser als Al Jay, der Mann mit dem Hut bekannt – zu hören. Beim „Tossing the caber“, wie der Baumüberschlag heißt, ging es einst darum, Gräben von Burgen zu überwinden, wenn die Zugbrücke hochgezogen war. „Die Männer warfen die Baumstämme mit einem Überschlag punktgenau und stellten so eine Brücke her“, informiert Lunau, während beim nächsten Team der 4,20 Meter lange und 40 Kilogramm Baumstamm auf die verschränkten Hände eines Werfers gesetzt wird, ein kurzer Ausfallschritt zur Seite erfolgt, um den in der Höhe stehenden Stamm auszubalancieren, sich ein kurzer Anlauf anschließt und der Stamm in einem perfekten Überschlag durch die Luft fliegt.