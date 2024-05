Kempener feiern am 28. Juni 2024 So stemmen Abiturienten die Kosten für die Abibälle

Bereits vor einem Jahr haben die Vorbereitungen für das große Fest am 28. Juni 2024 im Hotel und Restaurant am Krickenbecker See begonnen. Die 74 Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 12 am Kempener Gymnasium Thomaeum haben ihren großen Tag sorgfältig vorbereitet, damit das Fest ein wunderschönes Ereignis wird.