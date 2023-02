Beratung für Privatleute und Betriebe Wattbewerb-Team kämpft für mehr Photovoltaik in Kempen

Auf den Dächern von Kempen könnte es deutlich mehr Photovoltaik-Anlagen geben. Davon sind Michael Rumphorst und Helmut Nienhaus überzeugt. Seit zwei Jahren beteiligt sich die Stadt Kempen an der bundesweiten Städte-Challenge „Wattbewerb“, bei der es darum geht, welche Stadt als erste ihre installierten Photovoltaik-Kapazitäten verdoppelt. Seither beraten Rumphorst und Nienhaus Privatleute und Firmenchefs in Kempen, die sich mit dem Gedanken tragen, eine Photovoltaik-Anlage installieren zu lassen. Wer dazu eine kostenfreie und neutrale Beratung wünscht, kann sich per E-Mail an das Wattbewerb-Team wenden unter sonne.kempen@web.de. Überwiegend sei es das „Mittelalter“, das sich melde, erzählt Rumphorst, „aber es gibt auch 75-Jährige, die aus Überzeugung eine Photovoltaik-Anlage haben wollen“, fügt Nienhaus hinzu.