Ein Traum in Rosa Kirschblüte in Kempen

Die Zeit der Kirschblüte hat begonnen: Vielerorts ist die üppige Blütenpracht in Rosa zu bewundern, die auch ein beliebtes Fotomotiv darstellt. Dafür muss man gar nicht nach Bonn oder Düsseldorf fahren – auch in der Region sind in Weiß, Rosa oder Pink blühende Kirschen zu bewundern, nicht nur in Gärten und Parks, sondern auch entlang von Straßen.