Augenweide in Kempen So schön blühen die Wildblumen in der Stadt

Mitten in der Stadt Kempen an der Ecke Kerkener Straße und Terwelpstraße, in unmittelbarer Nähe des Rhein-Maas-Berufskollegs, bleiben in diesen Tagen immer wieder Menschen stehen, staunen, machen ein Foto. Die bunt blühende Blumenwiese begeistert etliche Passanten, die in den sozialen Medien Fotos ihrer Blüten-Aufnahmen posten. „Wunderschön“, kommentieren die einen, „was fürs Auge und die Insekten“ die anderen.