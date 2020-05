Kempener Grundschulen : Unterricht auf Distanz: ein „doofes“ Gefühl

Die Kinder der Klasse 4 der Grundschule Tönisberg am Donnerstagmorgen im Unterricht mit Lehrerin Sina Claßen (hinten). Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Die erste Woche Unterricht im rollierenden System an den Grundschulen ist um. Kinder und Lehrer müssen sich an einen Unterricht auf Distanz erst mal gewöhnen. Ein Erfahrungsbericht aus Tönisberg, der für alle Schulen in Kempen steht.

Von Jannetta Janßen

Es ist der zweite Unterrichtstag für die Viertklässler an der Gemeinschaftsgrundschule in Tönisberg. Die Kinder kommen mit Maske, begrüßen sich nur durch Zuwinken. Die Mimik ist versteckt hinter Masken. Die Schüler an den Kempener Schulen sind weit entfernt vom „normalem Unterricht“. „Ich vermisse meine Freunde, das alles macht ein doofes Gefühl“, sagt Leon traurig. Dabei ist besonders für die Viertklässler der Abschluss wichtig. Nach den Sommerferien gehen sie auf weiterführende Schulen.

Nach einer Woche zieht die Tönisberger Schulleiterin, Stephanie Karst, für alle Grundschulen in der Stadt Kempen eine erste Bilanz: „Es klappt außergewöhnlich gut, die Kinder sind sehr diszipliniert, aber natürlich fehlt uns allen die Nähe“, sagt sie. Viele Wochen hat sie zusammen mit Kollegen und in enger Absprache mit den anderen Schulleitern in Kempen an einem Konzept für die Ausnahmesituation gearbeitet, um möglichst für alle Grundschulen dieselben Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Kinder hätten mit ihren Eltern vorher gut die Hygieneregeln eingeübt. Stephanie Karst ist seit einem Jahr Schulleiterin in Tönisberg, gleichzeitig auch Klassenlehrerin eines dritten Schuljahres und erinnert sich an vergangene Woche, als sie ihre Schüler nach acht Wochen endlich wiedersehen durfte: „Ich habe mich sehr auf die Kinder gefreut, muss aber zugeben, dass eine merkwürdige Atmosphäre herrschte“, erzählt sie. Den Schülern nicht nahe kommen zu dürfen, fiele Kindern als auch Lehrern sehr schwer. Eine ungewollte Distanz, die aber alle während der Corona-Pandemie nun auf unbestimmte Zeit wahren müssen.

Info Zuschuss möglich für Anschaffung von PC Nicht alle Kinder verfügen über einen Computer oder ein Tablet, müssen aber weiterhin im „Homeschooling“ unterrichtet werden. Deshalb können Eltern nun einen finanziellen Zuschuss für die Anschaffung beantragen. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Mittelrhein hat das Projekt „Schulcomputer für alle!“ ins Leben gerufen. Sie berät Eltern und prüft, wer Anspruch auf einen Computer oder Drucker hat. Dazu wurde eine Info-Hotline eingerichtet. Unter Telefon 0157 34988526 bekommen Eltern montags von 16 bis 18 Uhr sowie mittwochs von 11 bis 13 Uhr oder per E-Mail an: schulcomputer@awo-mittelrhein.de nähere Informationen.

Der Antrag kann unter anderem von der Homepage der Gemeinschaftsgrundschule Tönisberg (www.grundschule-tönisberg.de) heruntergeladen werden.

Die vielen Wochen zu Hause haben die Schüler der Grundschule in Tönisberg unterschiedlich erlebt. Corona verändert aber auch den Alltag: Lea liest jetzt mehr, Tim spielt mehr Lego, Ilyas verbringt mehr Zeit mit seinem Bruder, aber es gibt auch viel Langeweile. „Jetzt liegt es an uns in der Schule, eine Balance zu schaffen zwischen Hygieneregeln, persönlichem Kontakt und Unterrichten“, erzählt die Schulleiterin. Kinder weiter aufzubauen und zu motivieren, das hätte jetzt Priorität.

Die Grundschulen haben ein System entwickelt, wonach jeder Jahrgang sieben Mal bis zu den Sommerferien in die Schule zum Unterricht kommt. Dort werden die Klassen dann in Kleingruppen unterrichtet. Hier können sich die Schüler über ihre Zeit zu Hause, mögliche Probleme oder Sorgen austauschen, und sie können Aufgaben für die nächste Zeit besprechen. An der Gemeinschaftsgrundschule Tönisberg fällt aufgrund einer Vorerkrankung lediglich eine Lehrkraft aus. An den anderen Grundschulen sieht es allerdings anders aus, berichtet Stephanie Karst: „Einige Schulen müssen mit viel weniger Personal auskommen, das erschwert die Planung zusätzlich.“

Stephanie Karst weiß, dass nicht jedes Kind die gleichen technischen Voraussetzungen habe, und das sei oft ein Problem: „Es gibt Familien, die haben ein Handy, wo vielleicht aber kein Guthaben mehr drauf ist, das erschwert die Kommunikation“, erklärt sie. Auf der anderen Seite verfüge ein Kind über ein eigenes Tablet und Internetzugang. Die Schere der technischen Voraussetzungen ist also breit. Um den bedürftigen Schülern so weit wie möglich zu helfen, werfen Lehrer die Aufgaben zu Hause in den Briefkasten, rufen sie an und besprechen diese dann im Detail. Ein Ausnahmezustand für alle.