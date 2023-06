Baugebiet in Kempen Stadtplanung treibt Kempen-West voran

Seit mehr als zehn Jahren gibt es den Plan, im Westen von Kempen einen neuen Stadtteil zu bauen. Rund 2000 Menschen sollen hier eine neue Heimat finden können. Aktuell sind – bis auf einige kleinere Baugebiete – alle größeren Flächen für Wohnbau in der Thomasstadt bereits belegt. Seit Jahren will die Politik den Wohnungsbau in der Stadt weiter voranbringen. Besonders an preiswerten und bezahlbaren Wohnungen herrscht großer Mangel. Nun soll der Startschuss für das Neubaugebiet Kempen-West näher rücken. Im Planungsamt im Rathaus laufen die Vorbereitungen für die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes für den ersten Bauabschnitt.