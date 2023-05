Seit 30 Jahren im Einsatz Von Kempener Paar gegründete Initiative hilft in Paraguay

Fotos von Ute Schmitz bebildertern die Reise, die über Buenos Aires in den Süden Paraguays, nach Asunción und zum Schluss in die Region Chaco im Nordwesten des Landes führte. Im großen Elendsviertel mit seinen gigantischen Müllhalden in der Hauptstadt Asunción arbeitet die Sozialarbeiterin Soraya Bello, die beim Info-Abend ebenfalls zu Gast war. Dort unterstützt die PPI unter anderem einen Hort, in dem Kinder nach der Schule betreut werden. Dort können sie essen, lernen, spielen, sich erholen – alles, was ihnen ihr Zuhause in den Wellblechhütten nicht bieten kann. Fotos zeigen elende Unterkünfte, verdreckte Straßen, ein karges Hospital mit langen Warteschlangen, junge Mütter, die infolge der Schwangerschaft ihre Zähne verloren haben. Das Hospital erhält im Moment keine Medikamente aus Deutschland. „Zuverlässige und ehrliche Partner vor Ort sind unerlässlich“, erläutert Ute Schmitz. Ein von der PPI gespendeter Zahnarztstuhl musste zurückgekauft werden. Er war unter ungeklärten Umständen an anderer Stelle gelandet.