Schulhund an der Gesamtschule Kempen Eine Co-Lehrerin auf vier Pfoten

Lara Vigna öffnet die Tür zum Klassenzimmer der 7d geöffnet, und über die Gesichter von 27 Mädchen und Jungen huscht ein Strahlen. Das liegt aber weniger an der Klassenlehrerin, sondern vielmehr an ihrer Begleitung. Die hat vier Pfoten, einen seelenvollen Blick und ein Wuschelfell. Die Begleitung heißt Ally. Im Raum angekommen,nimmt Vigna die Leine ab, und die Neufundländer-Hündin dreht die erste Begrüßungsrunde durch die Klasse der Gesamtschule Kempen. Überall recken sich ihr Hände entgegen. Ally genießt jede Streicheleinheit sichtlich, bevor sie in ihrem Tipi hinter dem Lehrertisch verschwindet.