Sattlergesellin bei Stübben in Kempen Mit 15 in den Beruf verliebt

An der Nähmaschine ist Lisa Droese hochkonzentriert. Fehler will sich die 22-Jährige nicht leisten. „Ich versetze mich in den Kunden hinein, denn an seiner Stelle wäre ich auch unzufrieden, wenn etwas nicht ordentlich gemacht würde“, sagt die junge Frau. Sie arbeitet als Sattlergesellin bei der Stübben GmbH in Kempen – und möchte auch wirklich nichts anderes machen. „In diesem Beruf sieht man am Ende des Tages, was man geschafft hat“, sagt sie zufrieden.