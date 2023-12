Im Notfall Hilfe holen SKM bittet um Aufmerksamkeit für Obdachlose bei Kälte

Mit Blick auf die Kälte in diesen Tagen appelliert der SKM Kreis Viersen an Bürgerinnen und Bürger, auf Menschen in Not zu achten: Denn jedes Jahr sterben in Deutschland Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, auf der Straße, unter Brücken, auf Parkbänken, in Unterführungen. „Kälte führt bei Obdachlosen auch zu schwerwiegenden Erkrankungen und Erfrierungen, da sie keinen Raum haben, sich auszukurieren, und der Witterung schutzlos ausgesetzt sind“, teilt der SKM mit: „Deswegen sind diejenigen, die ohne jegliches Dach über dem Kopf leben, in den Wintermonaten durch die Kälte extrem gefährdet.“