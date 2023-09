Älterwerden in Kempen Warum man sich rechtzeitig um eine Betreuung kümmern sollte

Es geht um Erwachsene, die durch eine Krankheit oder Behinderung nicht mehr in der Lage sind, ihre rechtlichen Angelegenheiten selbst besorgen zu können. Und das kann jeden treffen, macht Ullrich deutlich: „Jeder kann in seinem Leben irgendwann in eine Situation kommen, in der er eine Betreuung braucht, sei es durch einen Unfall oder einen Schlaganfall.“ In der Regel schaue man dann im Familien- oder Bekanntenkreis, ob es dort jemanden gebe, dem man vertraue, sagt Chlosta. Und das ist auch so gedacht: Nach dem neuen Betreuungsrecht wird ein Betreuer nur dann bestellt, wenn es erforderlich ist, wenn also keine anderen Hilfen verfügbar sind, etwa durch Angehörige, Bekannte oder soziale Dienste. Betreuungsbehörden sollen betroffene Menschen so unterstützen, dass die rechtliche Betreuung entbehrlich ist.