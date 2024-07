Politik in Kempen Sitzungssaal im Rathaus am Buttermarkt wird technisch überholt

Der Sitzungssaal des Kempener Rathauses am Buttermarkt ist aktuell eine Baustelle: Die Stadt Kempen nutzt die Sommerferien, um den großen Raum technisch gründlich zu überholen. Denn in den Sommerferien tagen der Stadtrat und seine Ausschüsse nicht. Die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause fand am 2. Juli statt, danach wurde ausgeräumt. Die schweren Holztische, an denen normalerweise die Stadtverordneten sitzen, stehen aktuell mitten im Raum, an den Wänden wurden Gerüste aufgebaut. Selbst die Kugellampen, die deutlich an die Entstehungszeit des 1967 eröffneten Rathauses erinnern, wurden abmontiert.