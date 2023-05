“Wir können aus eigener Kraft keine Notunterkünfte mehr bereitstellen“ Situation für Wohnungslose in Kempen weiter angespannt

Die Kempener Sozialdemokraten hatten Alarm geschlagen: Nach einer Besichtigung der so genannten Wärmestube für Obdachlose an der Kleinbahnstraße in der Nähe des Bahnhofs hatte SPD-Geschäftsführerin Angelika Hartmann via Pressemitteilung die Zustände in dem Haus kritisiert. Die Dusche für Frauen sei „ein schimmeliges Loch“, bemängelte die SPD-Sprecherin. Auch ein Klappbett im Keller als Notschlafstelle rief bei der SPD Kritik hervor. Das Klappbett ist inzwischen weggeräumt, die ärgsten Schimmelflecken sind beseitigt. Dies versicherte der Beigeordnete Jörg Geulmann am Montag in der Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Rettungswesen den Politikern. Dennoch bleibt die Situation bei der Unterbringung angespannt.