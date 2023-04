Kempener in Netflix-Film„Blood & Gold“ Schauspielern mit Downsyndrom – „kein Problem“

Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs gerät der desertierte Wehrmachtssoldat Heinrich, auf dem Weg zu seiner kleinen Tochter, in die Fänge einer marodierenden SS-Truppe – und soll aufgehängt werden. In letzter Sekunde wird er von der jungen Kriegswitwe Elsa und ihrem Bruder Paule gerettet. Es beginnt eine actionreiche Suche nach einem jüdischen Goldschatz, der in einem abgelegenen Dorf versteckt sein soll.