23-Jähriger hat das Down-Syndrom Kempener tritt bei Special Olympics an

Seit Wochen ist Simon Rupp fast jeden Tag im Wasser: Der St. Huberter trainiert für die Special Olympics World Games in Berlin. Rund 7000 Athleten werden in der kommenden Woche dort erwartet. Der junge Mann mit Down-Syndrom, der am Tag vor der Eröffnungsfeier am 17. Juni im Berliner Olympiastadion seinen 24. Geburtstag feiert, ist einer von 20 deutschen Sportlern, die sich für die Schwimmwettbewerbe qualifiziert haben. Darauf macht die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aufmerksam.