Architektenwettbewerb für Gesamtschule Schulcampus-Entwurf überzeugt Politik in Kempen

Kempen (biro) Im Wettbewerb machte das Architekturbüro Hascher Jehle Design GmbH aus Berlin zusammen mit UKL Ulrich Krüger Landschaftsarchitekten das Rennen, den zweiten Platz belegte Reinhard Angelis Planung Architektur Gestaltung aus Köln zusammen mit der Planergruppe GmbH Oberhausen, den dritten Platz freie architekten bda partnerschaft mbb aus Nürtingen zusammen mit Faiss Landschaftsarchitektur. „Wir wollten kreative Köpfe, die der Garant dafür sind, dass wir für Kempen das Beste kriegen, was es gibt“, erinnert Schulausschussvorsitzender Georg Funken (CDU) an die Idee seiner Fraktion, einen Wettbewerb ins Leben zu rufen. Ebenso begeistert von Wettbewerb und Ergebnis sind die Grünen. Der nun gekürte Sieger sei von Anfang an auch ihr Favorit gewesen, so Gudrun de la Motte. Warum? „Das Gebäude ist gut zugänglich, hat ein toll gestaltetes Außengelände. Die Holzvertäfelung, die Clusterbildung, das Forum in der Mitte – das hat eine ganz fantastische Architektur.“