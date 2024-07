Wohnen in Kempen „Kamperlings ist ein Dorf in der Stadt“

Seit die Straße vor dem Haus gepflastert wurde und Bäume gepflanzt wurden, sieht es an der Straße An der Flöth in Kamperlings aus wie an der Champs-Elysées, sagt Fritz Müller und lacht. Er kann das sagen, er hat den Vergleich, er war mal in Paris. Da war es schön, aber noch schöner ist es zu Hause in Kamperlings, findet er. Dort ist er aufgewachsen, dort hat er selbst mit seiner Frau Karin eine Familie gegründet, und dort leben die beiden immer noch, An der Flöth.