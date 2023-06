Älter werden in Kempen Senioren-Initiative ringt um Nachwuchs

Die Senioren-Initiative Altenhilfe Kempen zählt immer weniger Mitglieder. Das liegt zum einen daran, dass Mitglieder sterben, zum anderen aber auch daran, dass andere kündigen. Warum, weiß der Verein nicht – eine Statistik zu den Ursachen für Kündigungen gibt es nicht. Insofern konnte der Vorsitzende Werner Holtermann bei der Jahreshauptversammlung im Kolpinghaus am Dienstagnachmittag auch nur mitteilen, was er gehört habe: dass Mitglieder aus Kempen fortzögen, in die Nähe von Angehörigen, und deshalb kündigten.