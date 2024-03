Angebot in Kempen Senioren-Initiative will auch Jüngere gewinnen

Im vergangenen Jahr waren es 1717, nur 22 weniger als im Vorjahr also, was der Vorsitzende Werner Holtermann bei der Mitgliederversammlung im Kolpinghaus am Dienstag als durchaus positiv bewertete. 135 Neuzugänge zählte der Verein im vergangenen Jahr, aber auch 157 Abgänge: 84 Mitglieder starben, 73 kündigten. „Die Gründe für die Kündigung lassen sich leider Gottes nicht vollständig eruieren“, so Holtermann. Zum Teil gebe es natürlich Austritte, weil Menschen wegziehen. Mitunter gebe es aber auch Austritte, weil bisherige Mitglieder in eines der Kempener Seniorenheime kämen, die Kinder dann für sie die Mitgliedschaft kündigten. Das müsse nicht sein, so Holtermann: Für sie sei die Mitgliedschaft in der Senioren-Initiative dann kostenfrei, „das wissen viele nicht.“