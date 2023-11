„Plausch aufe Couch“ in Kempen Segel-Vizeweltmeisterin trainiert auf dem Königshüttesee

Johanna Schablowski wurde auf ihrer Jolle „Mausi 2“ im Herbst 2022 bei der „Inclusion World Championship for Sailing“ in Rostock mit ihrer Teampartnerin Lilli Zellmer Zweite. Sie trainiert auf dem Königshüttesee in St. Hubert und startet für den Segel-Surf-Club Kempen. Von Geburt an leidet sie an der seltenen Stoffwechselerkrankung Mitochondiopathie. Trotz der Erkrankung, die den Körperzellen die Energie entzieht, strahlt die junge Frau eine ansteckende Energie aus. Das wurde beim Talkabend im „Falko“ deutlich.