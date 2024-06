„Seepferdchen“ und mehr Schwimmabzeichen-Tag im Kempener Aqua-Sol

Und was muss man können? Die Baderegeln müssen alle kennen, die ein Schwimmabzeichen ablegen wollen. Fürs „Seepferdchen“ vorgeschrieben ist zudem der Sprung vom Beckenrand mit anschließendem Schwimmen von 25 Metern in Bauch- oder Rückenlage. Wer in Bauchlage schwimmt, muss dabei erkennbar ins Wasser ausatmen. Zudem muss der Prüfling mit den Händen einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser heraufholen. Für das Bronze-Abzeichen erfolgt der Sprung kopfwärts vom Beckenrand, danach muss man eine Viertelstunde schwimmen und dabei mindestens 200 Meter zurücklegen – davon 150 Meter in Bauch- oder Rückenlage und 50 Meter in einer anderen Körperlage, zwei Meter tief tauchen und dabei einen Gegenstand heraufholen und einen Paketsprung vom Startblock oder Ein-Meter-Brett zeigen. Für Silber und Gold gelten höhere Anforderungen.