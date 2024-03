„Kabarett zum Totlachen“ in Kempen Schwarzer Humor in der Propsteikirche

Gemeindereferent Andreas Bodenbenner kündigte das „Kabarett zum Totlachen“ an, als Warnung gewissermaßen, es nicht allzu wörtlich zu nehmen. Franke begann mit einem Exkurs über Staub, in dem er gefährlich lebe mit zu viel Publikum. Am liebsten breche er ab, wenn mehr als zehn Menschen gekommen sind. Klar machte er am Samstagabend eine Ausnahme. Staub übrigens sei die einzige Ausnahme, die Newton in seinen Gesetzen der Schwerkraft gemacht habe, allein um seine Frau zu ärgern: Staub nämlich wirbelt immer nach oben, also zu ihm auf die Bühne.