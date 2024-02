Konzert in Kempen Schumanns „Dichterliebe“ in der Paterskirche

Grahl erhielt seine Ausbildung in seiner Geburtsstadt Leipzig zunächst als Thomaner, dann im Studium bei Berthold Schmid an der dortigen Musikhochschule „Felix Mendelssohn Bartholdy“. Wichtige Impulse gaben ihm Meisterkurse unter anderem bei Peter Schreier, Ileana Cotrubaş und Karl-Peter Kammerlander. Bereits währen seines Studiums führten ihn Verpflichtungen an die Opéra National de Lyon und das Teatro La Fenice in Venedig.