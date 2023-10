Es sieht nicht danach aus, als würde die Stadt Kempen die Reinigung der Schulen wieder in die eigene Hand nehmen. Die Stadt hat die Reinigung der Gebäude per Ausschreibung an ein Reinigungsunternehmen vergeben, das seit Januar in Kempen tätig ist. Zuletzt hatte es Kostenpflichtiger Inhalt immer wieder Klagen über die mangelhafte Reinigung an Grund- wie weiterführenden Schulen gegeben. In der Folge meldeten sich auch Kostenpflichtiger Inhalt Reinigungskräfte zu Wort, die von Missständen berichteten, so seien Löhne nicht pünktlich oder nicht komplett gezahlt worden.