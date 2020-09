Kostenpflichtiger Inhalt: Gymnasium Thomaeum in Kempen : Schulgebäude als Riesenfackel zu St. Martin

Die Fenster des Altbaus vom Gymnasium Thomaeum in Kempen werden zum Martinsfest mit Fackelmotiven kunstvoll gestaltet und dann beleuchtet. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Mit einer spektakulären Aktion will das Gymnasium Thomaeum für ein unvergessliches St.-Martins-Erlebnis in Kempen sorgen, auch wenn es wegen der Corona-Pandemie diesmal am Martinsabend keinen Fackelzug gibt. Das alte Schulgebäude wird zu einer großen Fackel. 1500 Quadratmeter Glasfläche werden von Schülern kunstvoll gestaltet und beleuchtet.