Breitband-Ausbau : Schulen bekommen schnelleres Internet

Kreis Viersen Der Ausbau für unterversorgte Schulen in Kempen startet in Kürze. Der Kreis Viersen plant den Anschluss ans Glasfasernetz bis 2021. Etwa die Hälfte der Schulen im Kreis gilt momentan als unterversorgt.

(RP) Der Ausbau der Datenautobahn im Kreis Viersen ist in vollem Gange. Neben dem Anschluss von Privatadressen werden nun auch 51 unterversorgte Schulen im Kreisgebiet mit einem Glasfaserzugang versorgt. Bis Ende 2020 sollen die ersten Einrichtungen in Kempen ans Netz gehen – die übrigen folgen im Laufe des kommendes Jahres. Das teilt die Kreisverwaltung mit.

Im Vorfeld des großen Breitbandprojekts ergab die Analyse der Versorgungslage, dass die Hälfte der 102 Schulen im Kreis Viersen als unterversorgt gilt. Dies bedeutet, dass die aktuell verfügbaren Netze den Bedarf der Einrichtungen – gemessen an der Anzahl der Schülerinnen und Schülern sowie der Klassengröße – nicht decken können. Um die Digitalisierung an den Schulen voranzutreiben, werden diese jetzt an die Datenautobahn angebunden.