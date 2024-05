Brauchtum am Niederrhein Voescher feiern Schützenfest mit König Toni

Freundinnen und Freunde der Schützen sind ab 20 Uhr im Festzelt willkommen, wenn DJ Porree beim Dorfabend unter dem Motto „Dorf Live“ für Stimmung sorgt. „Wir feiern gemeinsam das Leben im Dorf“, kündigen die Voescher an. Der Eintritt kostet an der Abendkasse zwölf Euro, im Vorverkauf sind die Karten für zehn Euro erhältlich in Voesch bei Fiedler, Aldekerker Straße 188, und per E-Mail an karten@halloantonius.de, in St. Hubert bei Angelas Kosmetikstudio, Hauptstraße 5, in Kempen im „Falko“ am Buttermarkt, in Hüls bei Diner, Auf dem Graben 16, und bei Friseur Engemann, Hülser Markt 15, in Stenden bei Ellinghoven, Dorfstraße 12, und in Wankum bei der Raiffeisen-Waren-Zentrale, Schenkstraße 6.