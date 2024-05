Schützenfest in Kempen-St. Hubert Königs-Empfang der „Voescher Männ“ in Gummistiefeln

Am Pfingstsonntag legten die „Männ“ nach dem Antreten bei Heisters am Ehrenmal an der Aldekerker Straße in Sichtweite des Königshauses einen Kranz nieder. Nach dem rheinischen Frühstück ging es zur Zelt-Messe mit Probst Thomas Eicker und anschließenden Ehrungen durch Bezirksbundesmeister Uli Loyen. Am Abend trafen sich die „Männ“ mit Vertretern verschiedener Bruderschaften des Bezirks zum Königsgalaball. „Kommt morgen zu meinem Empfang in Gummistiefeln“, sagte König Toni bei seiner Rede angesichts des starken Regens, der tagsüber herrschte und die Wiese vor dem Zelt in eine Matschfläche verwandelte. Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) bedankte sich bei den „Männ“ und dem Königshaus für das Engagement und die Brauchtumspflege.