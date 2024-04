Jungschützen im Bezirksverband Kempen Schützen sind stolz auf zwei neue Nachwuchs-Majestäten

Offiziell proklamiert werden Dan Zinn und Johanna Tölkes beim Bezirksfest am 8. Juni in der Albert-Mooren-Halle in Oedt. Nachmittags wird ein neuer Bezirkskönig und Nachfolger von Niklas Pricken (Bürger-Junggesellen-Schützenbruderschaft Vorst) gesucht, geschossen wird an der Burg Uda in Oedt.