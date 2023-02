Neue Altkleider-Container in Kempen aufgestellt Warum die Schützen alte Kleider sammeln

In leuchtendem Schützen-Grün sind die neuen Altkleider-Container nicht zu übersehen: Bei Möbel Dahlmann in St. Hubert und am Bau- und Gartenmarkt Self in Kempen haben die Schützen im Bezirksverband Kempen jetzt die beiden neuen Container aufgestellt, in denen sie alte Kleidung für einen guten Zweck sammeln. Zwei solcher Container gibt es bereits an der Kita „Unter den Weiden“ in Kempen – und die werden derart gut angenommen und befüllt, dass Bezirksbundesmeister Uli Loyen gemeinsam mit Heinz-Peter Toebarth vom Diözesanverband Münster nun zwei weitere Container nach Kempen holte. 2017 wurde der erste Container an der Kita in Unterweiden aufgestellt. „Das war sofort ein Erfolg. Das konnte man daran sehen, dass immer wieder Säcke voller Altkleider auch vor dem Container abgestellt wurden“, erinnert sich Loyen. 2018 kam deshalb der zweite Container in Unterweiden hinzu. Und nun folgten die beiden bei Dahlmann und bei Self.