Nachfolger für Bezirkskönig Johannes Hoff gesucht Schützen feiern Bezirksfest am 17. und 18. Juni in Kempen

Los geht es am Samstag, 17. Juni, um 13 Uhr, für die amtierenden Bezirksmajestäten: Bezirkskönig Johannes Hoff, Bezirksschülerprinz Mika Schoofs (beide Hüskes Krone) und Bezirksprinzessin Saskia Pasch (Hoteser St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Benrad-St. Tönis) mit einem Empfang bei Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos), wo sich die Majestäten auch ins Gästebuch der Stadt eintragen werden. Um 14 Uhr treten dann alle Bruderschaften auf dem Buttermarkt in Kempen an, um unter musikalischer Begleitung des Pfeifer- und Trommlercorps Schmalbroich zum Schießplatz an der Burg (Parkplatz Thomasstraße) zu ziehen. Dort findet nach der Begrüßung durch Bezirksbrudermeister Uli Loyen und den Ehrenschüssen das Bezirksvogelschießen statt. Steht der neue Bezirkskönig fest, findet ein weiterer Vogelschuss statt: Die ehemaligen Bezirkskönige aus den Jahren 2011 bis 2022 schießen den endgültigen Besitzer des Siegerpokals aus. Neun ehemalige Bezirkskönige und eine ehemalige Bezirkskönigin treten dabei an.