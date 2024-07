Brauchtum in Kempen Schützen feiern mit jungem Königshaus und viel Sonnenschein

Jetzt kann die Uniform erst mal im Schrank hängenbleiben. Von den 13 anderen Bruderschaften feiert keine einzige mehr in diesem Jahr ihr Schützenfest. Dafür trifft man sich wahrscheinlich zum Königsvogelschuss in Grefrath-Mülhausen, in Unterweiden und in St. Tönis-Benrad. Für langjährige Mitgliedschaft wurden folgende Schützen geehrt: Heinrich Schmitz ist seit 75 Jahren dabei, Josef Esser seit 60 Jahren. Franz-Heiner Jansen ist seit 50 Jahren Schütze. Den Hohen Bruderschaftsorden bekamen folgende Schützen verliehen: Frank Güldenbog, Matthias Berghs und Heinrich Kohnen. Am Montag gab es wieder den Seniorennachmittag und am Abend den Dämmerschoppen. Am Mittwoch heißt es ab 19 Uhr im Festzelt, das Kirmesmännchen zu begraben. Bis zum nächsten Vogelschießen wird es noch drei Jahre dauern.