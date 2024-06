Brauchtum in Kempen Schützen feiern mit einem jungen Königshaus

Das Schützenfest beginnt am Samstag, 22. Juni, mit einem modernen Maienfahren in der Honschaft Wall, woran sich am gleichen Abend das bekannte Heckenfest (Open-Air-Fete) am Spoosweg anschließt. Die nächsten Höhepunkte folgen eine Woche später. Weiter geht es dann mit der „Waller Wies’n“ am Freitag im Festzelt an der Maasheide 9 in Kempen-Wall. Mit dieser Veranstaltung wird das große Schützenfestwochenende eingeläutet, das mit dem Dorfabend am Samstag im Festzelt und dem Festumzug mit Galaball am Sonntag fortgesetzt wird.