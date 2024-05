Ein Jahr in die USA 16-Jährige aus Kempen ist neue Junior-Botschafterin

Ziel des PPP: ein Netzwerk persönlicher Verbindungen zwischen jungen Leuten in den USA und in Deutschland zu knüpfen, um gemeinsame politische Wertvorstellungen zu festigen und unterschiedliche Lebensweisen im anderen Land kennenzulernen. In der Regel leben die jungen Leute in Gastfamilien, besuchen eine amerikanische Highschool und „erweitern ihren Horizont durch persönliche Erfahrungen und leisten so einen wichtigen Beitrag zu einer besseren Verständigung zwischen jungen Deutschen und Amerikanern“, heißt es vom Bundestag.