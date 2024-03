Schülerin des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums Kempenerin Babette Röbbecke wird Dritte bei „Jugend forscht“

Der Niederrhein war überdies auch durch Julius Clauss von der Bischöflichen Marienschule Mönchengladbach als Landessieger hervorragend vertreten. Der 17 Jahre alte Schüler hatte die Klauenkrankheit bei Rindern näher untersucht. Dabei war es ihm gelungen, die Krankheit bei betroffenen Tieren per Wärmebildkamera genauer zu lokalisieren und dadurch eine verringerte Behandlungszeit zu erzielen. Unter dem Titel „Digitale Diagnosen – Wärmebildkameras für die automatische Untersuchung von Rinderklauen“ war Clauss beim Regionalwettbewerb Niederrhein im Februar noch im Fachgebiet Biologie angetreten. „Mit seiner Arbeit leistet er einen wichtigen Beitrag für die moderne technologisierte Milchwirtschaft“, lobte Thomas Zöllner, Wettbewerbsleiter des Regionalwettbewerbs Niederrhein, der das Abschneiden der insgesamt acht teilnehmenden Teams vom Niederrhein in Düsseldorf live verfolgte. „Die Kernbotschaft hinter dem Projekt ist das Tierwohl. Gleichzeitig geht Julius Clauss aber auch große ökonomische Probleme an, die solche Verletzungen und Krankheiten an den Klauen bislang immer verursacht haben“, so Zöllner weiter.