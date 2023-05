Gesamtschule Kempen zieht die Reißleine WCs nicht geputzt – Schüler müssen zu Hause bleiben

Die Mülleimer für die Papierhandtücher an den Waschbecken quellen über, neben den WCs liegen vereinzelte Blätter von Toilettenpapier, wahrnehmbar riecht es nach Urin: Mehrere Toilettenanlagen an der Gesamtschule Kempen sind seit Tagen nicht geputzt worden. Vermutlich wurden sie am Freitag zuletzt gereinigt, sagt Schulleiter Uwe Hötter – denn am Montag erhielt er die ersten Meldungen, dass Sanitärbereiche nicht geputzt worden seien. Zudem waren einzelne Gebäude nicht abgeschlossen, das Licht war an, „wir reden ja viel über Sicherheitsmaßnahmen, und dann so was“, sagt Hötter. Als die Sanitärbereiche auch bis Mittwochmorgen nicht gereinigt wurden, beschlossen Schulleitung und Schulpflegschaft schließlich, die Reißleine zu ziehen und für Donnerstag kurzfristig einen Studientag für die Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 10 anzusetzen, einzelne Klassenarbeiten zu verschieben.