Kempen Schüler des Thomaeum experimentieren mit Wissenskisten

Die Sechstklässlerinnen des Thomaeums blicken durch ihre Schutzbrillen voller Spannung in das Behältnis. „Das karamellisiert. Das könnte Zucker sein“, lautet die Vermutung der beiden. Anna trägt das Ergebnis in die Tabelle ein, während Leonie die nächste unbekannte weiße Substanz aus einem gelben Döschen in einen weiteren Alubecher gibt. Im naturwissenschaftlichen Raum des Thomaeums in Kempen ist die gesamte Klasse mit der Untersuchung von fünf unbekannten Substanzen beschäftigt – ein Experiment aus den Wissenskisten von „TuWas!“.