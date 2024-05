Rhein-Maas Berufskolleg Schüler bauen Nistkästen für die Stadt Kempen

Umweltschutz und nachhaltiges Handeln sind in Kempen Programm – wobei manchmal auch kleine Hürden zu überwinden sind. So hat die Stadt an verschiedenen Objekten ein Wärmeverbundsystem verbaut und musste feststellen, dass sich Vögel an den verwendeten Platten zu schaffen machten. Durch Tests erfuhren die zuständigen Mitarbeiter schließlich, dass Nistkästen Abhilfe schaffen könnten. Auf der Suche nach solchen Nistkästen ist der Mitarbeiter des Hochbauamtes Klaus Rückwardt nach einem Tipp des Umweltreferenten der Stadt Kempen auf das Rhein-Maas Berufskolleg (RMBK) gestoßen und hat Kontakt aufgenommen.