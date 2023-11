Martinssammlung in Kempen Schüler des Gymnasiums Thomaeum sammeln über 10.000 Euro für Paraguay

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Thomaeum in Kempen sind am Tag des großen Martinszuges am Freitag, 10. November, traditionell in der Stadt unterwegs und bitten um Spenden. Mit ihrer Martinssammlung waren die Schüler in diesem Jahr überaus erfolgreich. Der Erlös war für die Pro Paraguay Initiative aus Kempen bestimmt, über 10.000 Euro kamen zusammen. „Mit einem so hohen Betrag hatten wir nicht gerechnet“, sagt Ute Schmitz von der Pro Paraguay Initiative. „Wir bedanken uns sehr bei Schülern, Lehrern und Schulleitung.“