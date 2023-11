Martinssammlung in Kempen Schüler des Gymnasiums Thomaeum sammeln Geld für Paraguay

Kempen (biro) Schüler des Gymnasiums Thomaeum in Kempen sind am Tag des großen Martinszuges am Freitag, 10. November, traditionell in der Stadt unterwegs und bitten um Spenden. Empfänger ist in diesem Jahr die Pro Paraguay Initiative (PPI), die das gesammelte Geld für die Landwirtschaftsschule in dem südamerikanischen Land verwenden möchte, die mit Unterstützung der PPI gegründet wurde.