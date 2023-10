„Sozialer Tag“ in Kempen Gesamtschüler erarbeiten 6400 Euro für den guten Zweck

Die 179 beteiligten Gesamtschüler erarbeiteten in diesem Jahr so insgesamt 6400 Euro. Das Geld wurde nun am Donnerstag feierlich an die drei Begünstigten übergeben. Einen Teil des Geldes erhielt die Nabu-Ortsgruppe Kempen, die sich in vielfältiger Weise für den Schutz der Natur einsetzt. Des Weiteren flossen Erlöse zur Kempener Tafel, die vom Verein Martinus-Hilfe betrieben wird. Dank ehrenamtlicher Helfer und Spender kann die Tafel bedürftige Menschen aus Kempen mit Lebensmitteln unterstützen. Ebenfalls bedacht wurde der Verein „Haus der Sonne“ aus Kempen: Die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Kamerun mithilfe einer Grundversorgung und dem Zugang zu Bildung und Beruf ist Ziel des Vereins, der von Kempenern gegründet wurde. Damit ist Hilfe zur Selbsthilfe angesagt. 3200 Euro gingen an das „Haus der Sonne“, 1920 Euro an die Tafel und 1280 Euro an den Nabu.