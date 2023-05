Neuntklässler der Gesamtschule Kempen arbeiten für den guten Zweck „Ich lerne Neues und tue etwas Gutes“

In ein ganz anderes Metier ist Bilal Hasan getaucht. Der Neuntklässler startete seinen Einsatz um 7.45 Uhr bei Lotto und Schreibwaren Omeirat am Concordienplatz. „Ich habe mich heute Morgen, als der Wecker früher als gewohnt ging, richtig auf meinen Arbeitstag gefreut“, erzählt der 16-Jährige. Die Schule hätte erst um 8 Uhr begonnen. Im Berufsleben geht es etwas früher los. Bilal sieht den sozialen Tag unter zwei Aspekten. „Zum einen gehe ich für andere Menschen in den Einsatz und kann dazu beitragen zu helfen. Auf der anderen Seite finde ich es prima, dass ich damit wiederum eine Gelegenheit erhalte, etwas Neues auszuprobieren“, sagt der Gesamtschüler. Einmal in den Verkauf schnuppern, stand schon lange auf seiner Liste in Sachen Beruf. Langweilig wird es bei Mohamet Omeirat nicht. Immer wieder geht die Türklingel, was auch dem vielfältigen Angebot geschuldet ist. Neben dem großen Zeitschriftenbereich und dem Bereich Schreibwaren gehören unter anderem auch eine Lotto- und eine Paketannahme mit zum Service. Aufmerksam hört Bilal zu, als Omeirat ihm das Kassensystem erklärt. „Einfach die Summe eintippen ist nicht. Es muss vorher der entsprechende Artikel eingegeben werden. Also, ob es sich um ein Presseerzeugnis, Tabak, Briefmarken oder Sonstiges handelt“, erklärt Omeirat. Spaß macht dem Neuntklässler insbesondere der Einsatz an der Süßigkeitenbar, wo die Kunden Mäusespeck, Colafläschchen, Frösche, Wassermelonenkaugummis und andere Leckereien in gewünschter Stückzahl ordern können. Beim Befüllen der Papiertütchen ist Kopfrechnen gefragt, um die Gesamtsumme parat zu haben. Ein bisschen Mathematik am sozialen Tag. Damit ist die Schule gar nicht so weit weg.