50 Jahre Städtepartnerschaft Schüler aus der Partnerstadt Orsay zu Besuch im Kempener Rathaus

Während des Schüleraustauschs wohnten die Schülerinnen und Schüler aus Orsay nun in Kempen in Gastfamilien und bekamen so die Möglichkeit, Land, Leute und Sprache besser kennenzulernen. Auch die Kempener Schüler waren in Orsay bei Gastfamilien untergebracht. Die Schülerinnen und Schüler aus Kempen besuchen die Klassen sieben bis neun an Luise-von-Duesberg-Gymnasium, Thomaeum und Gesamtschule.