Vorbereitungen für den Tanzball am Thomaeum „Wenn man Tanzen lernt, hat man was für später“

Und Tanzen hat am Thomaeum eine lange Tradition: Seit über 15 Jahren bietet das Kempener Gymnasium einen Tanzkurs in Kooperation mit dem Tanzclub TC Seidenstadt Krefeld an. Was früher in der Stufe neun stattfand, ist nun in Stufe zehn angesiedelt. „In diesem Jahr haben wir eine immens hohe Beteiligung. Aus den vier Klassen der Stufe zehn machen 86 Schülerinnen und Schüler mit. Wir können fast von der ganzen Stufe sprechen“, sagt Andrea Gondert. Die Mathe- und Französischlehrerin, die selber früher Turniertänzerin war, koordiniert zusammen mit einer Kollegin das Tanzprojekt. Tanzen lernen ist wieder gefragt. „Wenn man Tanzen lernt, hat man was für später. Ich finde, es ist ein cooles Angebot. Discofox konnte ich schon, aber die anderen Tänze noch nicht“, sagt Constantin.