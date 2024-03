Angebot in Kempen Schon über 1000 Besucher im Ostergarten

Geöffnet ist der Ostergarten in der Propsteikirche noch bis einschließlich Ostermontag, 1. April. Über die Internetseite www.ostergartenkempen.de können Gruppen Termine für eine Führung vereinbaren, zur freien Besichtigung ist der Ostergarten dienstags und sonntags von 14 bis 16.30 Uhr offen. Auch der Blick ins abwechslungsreiche Rahmenprogramm lohnt sich. Am Samstag, 16. März, 19.30 Uhr, ist etwa Kabarettist Stefan Franke mit seinem „Best of Schwarzer Humor“ zu Gast (Anmeldung erforderlich), am Mittwoch, 20. März, 19.30 Uhr, bietet Gemeindereferentin und Trauerbegleiterin Stefanie Müller einen Gesprächsabend zum Thema „Auch Kinder dürfen trauern“ an. Am Samstag, 23. März, 18 Uhr, lädt Christian Gössel zur musikalischen Reise durch den Ostergarten ein, an Karfreitag, 29. März, 19 Uhr, folgen Orgelimprovisationen zum Film „Der Galiläer“.