Wohin am 18. Mai? Schöne Ausflugsziele im Kreis Viersen für Christi Himmelfahrt

Wandern Zum 56. Wandertag laden der Naturpark Schwalm-Nette, der Kreis Viersen und die Stadt Nettetal an Christ Himmelfahrt ein. In der Hinsbecker Heide an der Jugendherberge, Heide 1 in Nettetal, wird ein buntes Programm geboten. Um 9 Uhr ist Morgenandacht, um 9.30 Uhr starten die Aktivitäten auf der Festwiese mit Maibaumklettern, Stockbrotbacken, Aktivitätenparcours, Riesenrutsche, Hüpfburg und Kletterfelsen. Auf der Bühne unter anderem: Clown „Oh Larry“, der Tanzsportverein Nettetal, die Kreisfeuerwehrkapelle und die Original Kempener Show-Band. Von 12 bis 14 Uhr gibt es Erbsensuppe aus der Feldküche des Deutschen Roten Kreuzes sowie Grillwürstchen (auch vegetarisch). Sieben geführte Wandertouren durch die Hinsbecker Höhen starten zwischen 7 und 11.45 Uhr. Wer auf eigene Faust losziehen will, findet sechs farbig markierte Strecken, die 2,5 bis vier Kilometer lang sind. Zum Abschluss werden unter den Teilnehmenden um 15 Uhr Preise verlost.