Kreis Viersen : Altenheime mit Corona-Fällen bleiben geschlossen

Das Kempener Von-Broichhausen-Stift bleibt am Muttertag zu. Foto: Marc Schütz

Kreis Viersen Zu früh gefreut: Noch am Vortag bereiteten sich die beiden Kempener Altenheime darauf vor, wie sie einen möglichen Ansturm von Besuchern bewältigen können, am Freitag stellte das Gesundheitsamt klar, dass nur Heime ohne Coronafälle für Besucher öffnen können. Die beiden Kempener Stifte gehören nicht dazu.

Am Donnerstag hieß es: Am Muttertag dürfen Angehörige wieder Bewohner in den Altenheimen unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen besuchen. Das gilt auch am Freitag – allerdings nur für solche Senioreneinrichtungen, in denen es keine positiv getesteten Bewohner oder Mitarbeiter gibt. Das teilt der Kreis Viersen mit.

Das bedeutet: Die beiden Kempener Altenheime Von-Broichhausen-Stift und St.-Peter-Stift dürfen vorerst nicht wieder für Besucher geöffnet werden. Denn im Von-­Broichhausen-Stift leben acht infizierte Bewohner, im St.-Peter-Stift zwei. Alle sind von den übrigen Senioren isoliert.

Betroffen sind auch das Seniorenhaus St. Tönis und das Hubertusstift in Schiefbahn. Wie berichtet, hatte die Leitung des St. Töniser Hauses bereits am Donnerstag entschieden, wegen der Corona-Fälle – in dem Heim sind zehn Bewohner positiv auf das Virus getestet worden, und es gab fünf Todesfälle – vorerst nicht für Besucher wieder zu öffnen.