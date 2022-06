Städtische Unterkünfte werden hergerichtet : Kempen schafft Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge

Kempen Die Stadt Kempen will weiteren Wohnraum für Menschen aus der Ukraine herrichten, damit die Stadt auf weitere Ankommende vorbereitet ist.

So berichtete Sozialdezernent Bennet Gielen am Dienstagabend in der Sitzung des Stadtrats, dass man unter anderem an der Antoniusstraße und an der St. Huberter Straße Wohnraum herrichte. Darüber hinaus hat die Stadt das Gästehaus des Hotels Papillon in Kempen angemietet, um Geflüchtete unterbringen zu können. Zuletzt hatte die Stadt auch ein Gebäude an der Jakob-Peter-Busch-Straße instandgesetzt, um es wieder als Wohnraum zur Verfügung stellen zu können.