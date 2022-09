Unterstützung für Kinder mit Bedarf : Kempen schafft für Schüler mehr iPads an

Kempen Die Schulen sollen die Geräte an Kinder ausleihen, die zu Hause keinen Zugriff auf ein Tablet haben. Schulleiter würden sich ein iPad für jedes Kind wünschen, doch das kann die Stadt nicht stemmen.

Die Stadt Kempen will mehr iPads anschaffen, um sie Kindern zur Verfügung zu stellen, die zu Hause kein digitales Endgerät haben. Das beschloss der Schulausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Das Vorhaben geht auf einen Antrag der Grünen zurück. Sie wollen dafür sorgen, dass jede Schülerin, jeder Schüler in Kempen auch zu Hause ein Tablet nutzen kann, um damit für die Schule zu arbeiten. Denn nicht in jedem Haushalt gibt es solche Geräte, nicht jede Familie kann sich ein iPad leisten – weshalb die Grünen angeregt hatten, Kindern mit Bedarf solch ein Gerät leihweise zur Verfügung zu stellen.

Um den Bedarf zu ermitteln, sollte das Schulverwaltungsamt der Stadt gemeinsam mit den Schulen eine Umfrage starten, das beschloss der Schulausschuss im März. Die Ergebnisse lagen jetzt für die jüngste Sitzung am Montagabend vor. Daraus geht hervor, dass eigentlich an allen Schulen, Grund- wie weiterführenden Schulen, bei einzelnen Kindern ein Bedarf besteht.

Schulleiter würden sich wünschen, dass für jedes Kind ein iPad zur Verfügung steht. Doch das kann die Stadt nicht stemmen: Nach dem Medienentwicklungsplan der Stadt wäre eine 1:1-Ausstattung wünschenswert, durch den Schulträger aber nicht finanzierbar. Daher, so legte es die Verwaltung für die Sitzung des Schulausschusses dar, sollte das Ausstattungsziel von mindestens 1:5 angestrebt werden, das durch den Schulträger finanziert wird. Dieses Ziel ist in Kempen inzwischen erreicht, aktuell liegt die Ausstattungsquote bei 26,15 Prozent. Dazu habe auch die Anschaffung von 547 iPads mit Hilfe des Förderprogramms „Digitalpakt Schule“ von Bund und Land beigetragen, so die Verwaltung. Sie empfahl trotzdem, durch Haushaltseinsparungen in Höhe von 17.500 Euro weitere 50 iPads anzuschaffen, „um den bisher erfolgreich eingeschlagenen Weg der Digitalisierung an den Kempener Schulen weiter voranzutreiben.“